Существует ли опасность для человека при работе в помещении с прибором под напряжением 50 B
Физика
Существует ли опасность для человека при работе в помещении с прибором под напряжением 50 B
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Думаю, нет, так как человек начинает чувствовать напряжение с 150 вольт! смотря у кого какая кожа )
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