Найдите отношение среднего арифметического к среднему геометрическому двух положительных чисел,отношение которых 25/9

Геометрия
Найдите отношение среднего арифметического к среднему геометрическому двух положительных чисел,отношение которых 25/9
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Решение: Средне-арифметическое чисел 25/9 равно: (25+9)/2=34/2=17 Средне-геометрическое чисел 25/9 равно: √(25*9)=√225=15 Следовательно отношение средне-арифметического числа к средне-геометрическому числу равно: 17:15
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