Составить молекулярные и ионные уравнение гидролиза солей :NaCH3COO;Cr(SO4)3,MnS,NaNO3 указать PH среды

Гость: Гость:

CH3COONa + H2O = CH3COOH + NaOH CH3COO- + H2O = CH3COOH + OH- (pH>7) Cr(SO4)3 + 6H2O = Cr(OH)6 + 3H2SO4 Cr6+ + 6H2O = Cr(OH)6 + 6H+ (pH<7) MnS в воде не р-ся. NaNO3 - не гидролизуется, соль сильной к-ты и сильного основания. pH=7