Сколько времени потребуется для нагревания 1 . Воды. От 20 до 100 градусов C в элекьрическом чайннике мощностью 500 Вт , если КПД 75% (15мин)

Физика

Сколько времени потребуется для нагревания 1 . Воды. От 20 до 100 градусов C в элекьрическом чайннике мощностью 500 Вт , если КПД 75% (15мин)

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