Сколько времени потребуется для нагревания 1 . Воды. От 20 до 100 градусов C в элекьрическом чайннике мощностью 500 Вт , если КПД 75% (15мин)
Физика
Сколько времени потребуется для нагревания 1 . Воды. От 20 до 100 градусов C в элекьрическом чайннике мощностью 500 Вт , если КПД 75% (15мин)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Q=4200*80*1=336000 2) 336000/75*100=448000 3) t=A/p=448000/500=896 с = 14,9 мин = 15 мин Ответ: 15 мин
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