В первый день рабочие сделали х деталей во второй на 12 деталей меньше, ЧЕМ В ПЕРВЫЙ ДЕНЬ А В ТРЕТИЙ ДЕНЬ -В 2 РАЗА БОЛЬШЕ ЧЕМ В ПЕРВЫЙ ДЕНЬ . СКОЛЬКО ДЕТАЛИ СДЕЛАЛИ РАБОЧИЕ ЗА ТРИ ДНЯ

Математика

В первый день рабочие сделали х деталей во второй на 12 деталей меньше, ЧЕМ В ПЕРВЫЙ ДЕНЬ А В ТРЕТИЙ ДЕНЬ -В 2 РАЗА БОЛЬШЕ ЧЕМ В ПЕРВЫЙ ДЕНЬ . СКОЛЬКО ДЕТАЛИ СДЕЛАЛИ РАБОЧИЕ ЗА ТРИ ДНЯ

Автор: Гость