В первый день рабочие сделали х деталей во второй на 12 деталей меньше, ЧЕМ В ПЕРВЫЙ ДЕНЬ А В ТРЕТИЙ ДЕНЬ -В 2 РАЗА БОЛЬШЕ ЧЕМ В ПЕРВЫЙ ДЕНЬ . СКОЛЬКО ДЕТАЛИ СДЕЛАЛИ РАБОЧИЕ ЗА ТРИ ДНЯ

Математика
В первый день рабочие сделали х деталей во второй на 12 деталей меньше, ЧЕМ В ПЕРВЫЙ ДЕНЬ А В ТРЕТИЙ ДЕНЬ -В 2 РАЗА БОЛЬШЕ ЧЕМ В ПЕРВЫЙ ДЕНЬ . СКОЛЬКО ДЕТАЛИ СДЕЛАЛИ РАБОЧИЕ ЗА ТРИ ДНЯ
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если в первый день х, то во второй 12+х, а в третий 2х. А всего- 12+ 4х.
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