Определите в какой четверти находится точка, если о ее координатах известно что: в) xlt;0 и ygt;0 г) xlt;0 и ylt;0
Математика
Определите в какой четверти находится точка, если о ее координатах известно что: в) xlt;0 и ygt;0 г) xlt;0 и ylt;0
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В) второй координатный угол г) третий координатный угол
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