Определите в какой четверти находится точка, если о ее координатах известно что: в) xlt;0 и ygt;0 г) xlt;0 и ylt;0

Математика
Определите в какой четверти находится точка, если о ее координатах известно что: в) xlt;0 и ygt;0 г) xlt;0 и ylt;0
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В) второй координатный угол г) третий координатный угол
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
За сто ларра был отвергнут
Ответить
Русский язык
Какое слово нельзя перенести гроздь, ведро, тенёк, грядка
Ответить
Математика
Как решить эту задачу
Ответить
Математика
В первый день рабочие сделали х деталей во второй на 12 деталей меньше, ЧЕМ В ПЕРВЫЙ ДЕНЬ А В ТРЕТИЙ ДЕНЬ -В 2 РАЗА БОЛЬШЕ ЧЕМ В ПЕРВЫЙ ДЕНЬ . СКОЛ...
Ответить
Биология
Для какого из грибов характерен симбиоз с деревьями?
Ответить