Старушка,сидя на лавочке соображала:если бы к яйцам которые снесли мои курочки пр??бавить половину их да и ещё десяток то у меня была бы целфя сотня! сколько яичек снесли старушки курочки

Математика

Старушка,сидя на лавочке соображала:если бы к яйцам которые снесли мои курочки пр??бавить половину их да и ещё десяток то у меня была бы целфя сотня! сколько яичек снесли старушки курочки

Автор: Гость