Старушка,сидя на лавочке соображала:если бы к яйцам которые снесли мои курочки пр??бавить половину их да и ещё десяток то у меня была бы целфя сотня! сколько яичек снесли старушки курочки
Математика
Старушка,сидя на лавочке соображала:если бы к яйцам которые снесли мои курочки пр??бавить половину их да и ещё десяток то у меня была бы целфя сотня! сколько яичек снесли старушки курочки
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 100-10=90 2) 90/2=45 Ответ: 45 яиц
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Химия
Помогите по химии пж. 1. Составьте уравнения реакций для переходов: C>CO2>CaCO3>CaCI2>CI2>CuCl2 Рассмотреть одну реакцию в свете...
Английский язык