Старушка,сидя на лавочке соображала:если бы к яйцам которые снесли мои курочки пр??бавить половину их да и ещё десяток то у меня была бы целфя сотня! сколько яичек снесли старушки курочки

Математика
Старушка,сидя на лавочке соображала:если бы к яйцам которые снесли мои курочки пр??бавить половину их да и ещё десяток то у меня была бы целфя сотня! сколько яичек снесли старушки курочки
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 100-10=90 2) 90/2=45 Ответ: 45 яиц
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