ТЕПЛОХОД ПО ТЕЧЕНИЮ РЕКИ ЗА 3 ЧАСА ПРОПЛЫЛ 114КМ ЗАТЕМ ПРОТИВ ТЕЧЕНИЯ ЗА 2ЧАСА ПРОПЛ??Л 64КМ

Гость: Гость:

Найдем расстояние по и против течения за час 114:3=38км за час значит скорость по течению 38км/ч 64:2=32км за час значит скорость по течению 32км/ч в 38 км/ч скорость течения и теплохода в 32км/ч скорость теплохода-скорость течения найдя разницу мы узнаем скорость течения *2 38-32=6км/ч 6:2=3км/ч скорость течения 38-3=35км/ч скорость теплохода