Термос емкостью 3 литра наполнили кипятком.через некоторое время температура пон??зилась до 70С.Какое количество теплоты вышло из термоса?Удельная теплота воды 4200 ДЖ/(кг * С)
Физика
Термос емкостью 3 литра наполнили кипятком.через некоторое время температура пон??зилась до 70С.Какое количество теплоты вышло из термоса?Удельная теплота воды 4200 ДЖ/(кг * С)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вотетат фото формула использовать надо
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Геометрия
Один из смежных угловв 5 раз меньше другого. Найти больший из углов. можно фото с п??строением и решением, пожалуйста очень срочно надо
Русский язык