Термос емкостью 3 литра наполнили кипятком.через некоторое время температура пон??зилась до 70С.Какое количество теплоты вышло из термоса?Удельная теплота воды 4200 ДЖ/(кг * С)

Физика
Термос емкостью 3 литра наполнили кипятком.через некоторое время температура пон??зилась до 70С.Какое количество теплоты вышло из термоса?Удельная теплота воды 4200 ДЖ/(кг * С)
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Гость:
Вотетат фото формула использовать надо
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