Термос емкостью 3 литра наполнили кипятком.через некоторое время температура пон??зилась до 70С.Какое количество теплоты вышло из термоса?Удельная теплота воды 4200 ДЖ/(кг * С)

Физика

Термос емкостью 3 литра наполнили кипятком.через некоторое время температура пон??зилась до 70С.Какое количество теплоты вышло из термоса?Удельная теплота воды 4200 ДЖ/(кг * С)

Автор: Гость