Тесты по теме «Белки» 1. Какие соединения являются мономерами молекул белка: А. глюкоза Б. глицерин В. аминокислоты Г. жирные кислоты. 2. Сколько из известных аминокислот участвуют в синтезе белка: А. 20 Б. 30 В. 100 ...

Биология

Тесты по теме «Белки» 1. Какие соединения являются мономерами молекул белка: А. глюкоза Б. глицерин В. аминокислоты Г. жирные кислоты. 2. Сколько из известных аминокислот участвуют в синтезе белка: А. 20 Б. 30 В. 100 Г. 200. 3. Какая часть молекул аминокислот отличает их друг от друга: А. радикал Б. карбоксильная группа В. жирная кислота Г. аминная группа. 4. Посредством какой химической связи соединены между собой аминокислоты в молекуле белка первичной структуры: А. дисульфидная Б. пептидная В. водородная. 5. . Где находятся рибосомы: А. в хлоропластах Б. в митохондриях В. в мембране эндоплазматической сети. 6. Какие структуры молекул белка способны нарушаться при денатурации, а затем вновь восстанавливаются: А. первичная Б. вторичная В. третичная Г. четвертичная. 7. Сколько энергии освобождается при расщеплении 1 г белка: А. 17,6 кДж Б. 35,2 кДж. 8. Каковы отличия ферментов от других белков? А. являются катализаторами химических реакций Б. включают в свой состав витамины, металлы В. синтезируются на рибосомах. 9. Каковы главнейшие функции белков? А. транспортная Б. защитная В. каталитическая Г. строительная.

Автор: Гость