Тета +Бета = Сумма Помогите!

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А + А = А, т. е. это ноль Т+Т=2Т=М или 2Т=М+10 в любом варианте М - четно число. 2Е=М или 2Е=М+10 из этого условия видно если бы было справедливо равенство 2Т=М+10, то был бы перенос из десятков в сотни, но поскольку его нет, то правильно только 2Т=М. Так как Е≠Т, то справедливо равенство 2Е=М+10 из него имеем, что Е=Т+5, а значит Т может принимать только значения 1,2,3,4. Поскольку разряд десятков тысяч может быть образован только в следствии переноса суммы 2 цифр+1, то Г=1. Пусть Т=2. Тогда М=4, Е=7, но 2+1+Б=10 -> Б=7=Е невозможно Пусть Т=3. Тогда М=6, Е=8, но 3+1+Б=10 -> Б=6=М невозможно Пусть Т=4. Тогда М=8, Е=9, но 2+1+Б=10 -> Б=7=Е единственно возможное решение 4940+5940=10880