Tgx+3ctg x=4 помогите пожалуйста

Математика
Tgx+3ctg x=4 помогите пожалуйста
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
 это уравнение равно 4*tg+3*ctg
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