Перечислите примеры социальных норм : предписывающие, нормы правила,нормы ожидан??я,формальные,неформальные

Обществознание
Перечислите примеры социальных норм : предписывающие, нормы правила,нормы ожидан??я,формальные,неформальные
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Формальные (правовые) нормы - соблюдение законов (соблюдать ПДД, или же платить налоги) Традиции - то, что повторяется из раза в раз и стало символом чего-либо (дружбы/отношений) Неформальные (моральные) нормы - относиться к людям так, как хочешь, чтобы относились к тебе; это этикет. Нормы-ожидания - например, опоздание на встречу; поведение, которое допустимо, но нежелательно. Предписывающие - это поведение, которое четко прописано в законе, которое желательно (дорожные знаки).
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