Какие продукты являются основными источниками белка для человека

Окружающий мир
Какие продукты являются основными источниками белка для человека
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Основными источниками незаменимых аминокислот являются белки животного происхождения (молоко, творог, мясо, яйца, рыба). В продуктах растительного происхождения (мука, крупы, бобовые) белки не содержат полного набора незаменимых аминокислот или содержат их в недостаточном количестве. Вместе с тем, растительные белки обладают низкой усвояемостью (60% против 90% у животных белков).
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