Their plane гл (crash) but they гл ( be) ok . вставте глаголы ( гл) в форме Past Simple
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Their plane гл (crash) but they гл ( be) ok . вставте глаголы ( гл) в форме Past Simple
Ответ(ы):
Гость:
Their plane CRASHED but they WERE ok.
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