Тип водного режима реки обь. И быро(пожалуйста)

Гость: Гость:

По характеру речной сети, условиям питания и формирования водного режима Обь делится на 3 участка: верхний (до устья Томи) , средний (до устья Иртыша) и нижний (до Обской губы) . По сути, Обь является продолжением реки Катунь, но Обью она называется только после слияния Катуни с Бией, то есть после города Бийска. В начале Обь заметно петляет, и её течение периодически изменяется в разном направлении — либо на север, либо на запад. Протекает в Алтайском крае через Барнаул, затем некоторое время разделяет Алтайский край и Новосибирскую область. Протекает через Новосибирскую область, в частности через Новосибирск. Севернее, в Томской области сливается с Томью, а затем с Чулымом, после чего несколько сворачивает на запад и возле города Колпашево сливается с рекой Кеть и идёт через город Стрежевой. В Ханты-Мансийском автономном округе Обь протекает через Нижневартовск, Сургут, Нефтеюганск, и некоторые другие города. После Ханты-Мансийска Обь поворачивает на север, при этом у неё с этого участка начинается дельта, далее, в Ямало-Ненецком автономном округе Обь протекает через Салехард и Лабытнанги. После этого места она заметно расширяется и впадает в Обскую губу Карского моря.