Тип воспроизведения потомства, при котором зародыш развивается в теле матери в яйце и выходит из яйцевых оболочек незадолго до отладки носит название

Биология

Тип воспроизведения потомства, при котором зародыш развивается в теле матери в яйце и выходит из яйцевых оболочек незадолго до отладки носит название

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