Тип воспроизведения потомства, при котором зародыш развивается в теле матери в яйце и выходит из яйцевых оболочек незадолго до отладки носит название

Биология
Тип воспроизведения потомства, при котором зародыш развивается в теле матери в яйце и выходит из яйцевых оболочек незадолго до отладки носит название
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Возможно яйцеживорождение
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Выпишите существительные, имеющие только единственное число, укажите их значение. 1) Корабли долго шли вдоль безжизненной плоской равнины,покрыто...
Ответить
Математика
Помогите пожалуйста вычесть и если можно,то объяснить) 4 2/9 - 2 3/9= Заранее спасибо)
Ответить
Химия
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА нужны уравнения
Ответить
Окружающий мир
Обов'язки що я роблю по дому
Ответить
Алгебра
В арифмитической прогрессии 3;7;11...и Sn=210.Найдите n
Ответить