Тип воспроизведения потомства, при котором зародыш развивается в теле матери в яйце и выходит из яйцевых оболочек незадолго до отладки носит название
Биология
Тип воспроизведения потомства, при котором зародыш развивается в теле матери в яйце и выходит из яйцевых оболочек незадолго до отладки носит название
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Гость:
Возможно яйцеживорождение
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