Типы синтаксической связи с примерами

Гость: Гость:

Подчинительная : я знаю, что хочу есть. Приехал человек, который украл у меня кота. То есть главное предложени + придаточное. Сочинительная: Я пришел, а она ушла. Мы много работаем, зато и отдыхаем хорошо. И в сочинительной и в подчинительной связи используются союзы (они так и называются, как и вид связи. Бессоюзная. Я понял: это не кочится никогда. То есть семантически (по смыслу) связь может быть любой, и "горизонтальной", как при сочинении, и "вертикальной", как при подчинении. Но она не выражается союзом. В устной речи - интонацией. на письме - тире, двоеточием, запятой, точкой с запятой