Покрасили четверть длины всего забора, а потом ещё 8 м. В результате покрасили половину забора. Какова длина всего забора?
Математика
Покрасили четверть длины всего забора, а потом ещё 8 м. В результате покрасили половину забора. Какова длина всего забора?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
8-четверть 8*4 будет 32
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