Покрасили четверть длины всего забора, а потом ещё 8 м. В результате покрасили половину забора. Какова длина всего забора?

Математика

Покрасили четверть длины всего забора, а потом ещё 8 м. В результате покрасили половину забора. Какова длина всего забора?

Автор: Гость