Какова роль пейзажа глава 2 и внутреннего монолога глава 3 в изображении Николеньки Иртеньева ? Какой смысл вкладывает. Толстой в выражение "голос раскаяния"? Толстой "юность" Помогите пожалуйста! Срочно надо!!

Гость: Гость:

Николенька очень любит природу, может долгое время наблюдать за полетом бабочек, вдыхать аромат цветов. Однако, он как и все дети, любит пожаловаться и по озорничать. Но, оценив какой-нибудь про ступок, сразу же искренне переживает и раскаивается. Мальчик склонен к сочувствию и сопереживанию.Это мы видим во-первых, когда он задумывается над судьбой своего наставника. Он искренне его жалеет:,, Бедный старик! Нас много, мы играем, нам весело, а он- один - одинешенек, и никто -то его не при ласкает, он сирота. " А во- вторых, в отношении Николеньки к Иленьке Грапу.Иленька-мальчик из небогатой семьи, над которым насмехались и издевались ребята. Он очень переживал, что позволил ребятам так себя вести с ним и , что не вмешался, не защитил Иленьку. Он часто задумывается о своих по ступках, переживает все свои неудачи. Но его внутренний мир настолько богат, что он может сделать правильный вывод