Наливаются глагол или нет
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Наливаются глагол или нет
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Да, это глагол (что делают?) наливаются.
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