По карте с масштабом 1:500 000 расстояние от поселки до реки составляет 3 см. Какого ре??льное расстояние?

Математика

По карте с масштабом 1:500 000 расстояние от поселки до реки составляет 3 см. Какого ре??льное расстояние?

Автор: Гость