По карте с масштабом 1:500 000 расстояние от поселки до реки составляет 3 см. Какого ре??льное расстояние?
Математика
По карте с масштабом 1:500 000 расстояние от поселки до реки составляет 3 см. Какого ре??льное расстояние?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3*500 000 = 1 500 000см = 15 000 м = 15 км
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