Что общего и различия во взглядах М.А.Бакунина, П.Л. Лаврова и П.Н. Ткачева?
История
Что общего и различия во взглядах М.А.Бакунина, П.Л. Лаврова и П.Н. Ткачева?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Все эти люди относились к русской радикальной интеллигенции — народничеству.Народники рассматривали народ, прежде всего крестьянство, как реальную политическую силу и считали своей главной задачей сделать эту силу сознательной и организованной. Они хотели поднять крестьян на революцию, которая дала бы возможность России миновать стадию капитализма и установить новый строй, основанный на принципах равенства и справедливости. Различия:Бакунин считался идеологом анархического крыла народничестваЛавров был идеологом пропагандистского крыла,а Ткачев являлся идеологом заговорщического направления.
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