X^2/ x^2+2x+1 - x-1/x+1 , при x= 19 найдите значение рационального выражения
Алгебра
X^2/ x^2+2x+1 - x-1/x+1 , при x= 19 найдите значение рационального выражения
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
X²+2x+1=(x+1)² (x²/(x+1)²) - (x-1)/(x+1)= =(x²-(x-1)(x+1))/(x+1)²= =(x²-x²+1)/(x+1)²=1/(x+1)²= =1/(19+1)²=1/20²=1/400= =0.0025
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