Составьте и запишите 3-4 предложения на тему "Мое любимое дерево". Используйте расп??остраненные обращения,выражая с их помощью свое восхищение.
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Составьте и запишите 3-4 предложения на тему "Мое любимое дерево". Используйте расп??остраненные обращения,выражая с их помощью свое восхищение.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Моё любимое дерево берёза. Это моё любимое дерево потому что оно растёт почти только в России. А ещё оно мне нравится потому что от него пахнет природой.
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