В бак , имеющий форму цилиндра , налито 15л. воды . после полного погружения в воду детали уровень воды в баке поднялся в 1.6 раза. найдите объем детали . ответ дайте в кубических сантиметрах ,зная, что в одном литре 1000 кубич...
Математика
В бак , имеющий форму цилиндра , налито 15л. воды . после полного погружения в воду детали уровень воды в баке поднялся в 1.6 раза. найдите объем детали . ответ дайте в кубических сантиметрах ,зная, что в одном литре 1000 кубических сантиметров,
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 15 * 1,6 = 24(л) - уровень воды после погружения детали 2) 24 - 15 = 9(л) = 9000(куб.см) Ответ: 9000куб.см - объём детали.
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