В бак , имеющий форму цилиндра , налито 15л. воды . после полного погружения в воду детали уровень воды в баке поднялся в 1.6 раза. найдите объем детали . ответ дайте в кубических сантиметрах ,зная, что в одном литре 1000 кубич...

Математика

В бак , имеющий форму цилиндра , налито 15л. воды . после полного погружения в воду детали уровень воды в баке поднялся в 1.6 раза. найдите объем детали . ответ дайте в кубических сантиметрах ,зная, что в одном литре 1000 кубических сантиметров,

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