Синонiми до слова бушля

Українська мова
Синонiми до слова бушля
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мушля-раковина, раковинка,запорожець, гараж, моллюск.
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