Кого в древней греции называли педагогами? в чем состояли их обязаности? чем и на чем писали школьники? чему учили в афинских школах? где мальчиков обучали гимнастике? гдетвзрослые афиняне могли пополнить свои знания и занимать...
История
Кого в древней греции называли педагогами? в чем состояли их обязаности? чем и на чем писали школьники? чему учили в афинских школах? где мальчиков обучали гимнастике? гдетвзрослые афиняне могли пополнить свои знания и заниматься гимнастикой? кому принадлежат имена мирон и поликлет? чем прославились эти греки?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вроде педагогами называли людей которые сопровождали детей помогали им но только в зажиточных семях писали на попирусах но в "начальной школе" на дощечках натёртых воском
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