Кого в древней греции называли педагогами? в чем состояли их обязаности? чем и на чем писали школьники? чему учили в афинских школах? где мальчиков обучали гимнастике? гдетвзрослые афиняне могли пополнить свои знания и занимать...

История

Кого в древней греции называли педагогами? в чем состояли их обязаности? чем и на чем писали школьники? чему учили в афинских школах? где мальчиков обучали гимнастике? гдетвзрослые афиняне могли пополнить свои знания и заниматься гимнастикой? кому принадлежат имена мирон и поликлет? чем прославились эти греки?

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