Кого в древней греции называли педагогами? в чем состояли их обязаности? чем и на чем писали школьники? чему учили в афинских школах? где мальчиков обучали гимнастике? гдетвзрослые афиняне могли пополнить свои знания и занимать...

История
Кого в древней греции называли педагогами? в чем состояли их обязаности? чем и на чем писали школьники? чему учили в афинских школах? где мальчиков обучали гимнастике? гдетвзрослые афиняне могли пополнить свои знания и заниматься гимнастикой? кому принадлежат имена мирон и поликлет? чем прославились эти греки?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вроде педагогами называли людей которые сопровождали детей помогали им но только в зажиточных семях   писали на попирусах но в "начальной школе" на дощечках натёртых воском 
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
По карте с масштабом 1:500 000 расстояние от поселки до реки составляет 3 см. Какого ре??льное расстояние?
Ответить
Математика
В бак , имеющий форму цилиндра , налито 15л. воды . после полного погружения в воду детали уровень воды в баке поднялся в 1.6 раза. найдите объем д...
Ответить
Українська мова
Синонiми до слова бушля
Ответить
Алгебра
X^2/ x^2+2x+1 - x-1/x+1 , при x= 19 найдите значение рационального выражения
Ответить
Русский язык
Составьте и запишите 3-4 предложения на тему "Мое любимое дерево". Используйте расп??остраненные обращения,выражая с их помощью свое восхищение.
Ответить