В некоторой стране автомобильный номер длиной 7 символов составляется из заглавн??х букв (всего используется 15 букв) и десятичных цифр в любом порядке. Каждый символ кодируется одинаковым и минимально возможным количеством бит...

Гость: Гость:

1. Найдем мощность афавита 15+10 = 25, значит 25 символов (буквы + цифры) используется для автомобильного номера 2. Определим объем информации необходимый для одного символа: 25>2⁴ и 25 < 2⁵, берем с избытком 2⁵. Значит для кодирования 1 символа нужно 5 бит. 3. Но по условию каждый номер кодируется минимальным количеством байт. Следовательно на 1 символ придется выделить 1 байт или 8 бит. 4. На 1 номер приходится 7*1 байт, значит для 30 номеров нужно 30*7=210 Байт. Ответ: 210 Байт.