Саша купил а тетрадей по 8 рублей каждая. Сколько рублей Саша получил сдачи,если он отдал в кассу 70 рублей?

Математика
Саша купил а тетрадей по 8 рублей каждая. Сколько рублей Саша получил сдачи,если он отдал в кассу 70 рублей?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
6 руб сдача. Купил 8 шт. 8*8=64 р. 70-64=6 р.
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