Саша купил а тетрадей по 8 рублей каждая. Сколько рублей Саша получил сдачи,если он отдал в кассу 70 рублей?

Математика

Саша купил а тетрадей по 8 рублей каждая. Сколько рублей Саша получил сдачи,если он отдал в кассу 70 рублей?

Автор: Гость