Тютчев вышел на прогулку под вечер. Он и вообще любил переходные часы суток: когда занимается утро или гаснет день, в таинственных стыках сна и бодрствования природа и все мироздание приоткрывают наблюдающему человеку дверь — н...
Русский язык
Тютчев вышел на прогулку под вечер. Он и вообще любил переходные часы суток: когда занимается утро или гаснет день, в таинственных стыках сна и бодрствования природа и все мироздание приоткрывают наблюдающему человеку дверь — не в царственные покои свои, нет, но хотя бы в прихожую. Человек остается по-прежнему далек от постижения целей, намерений и символов творца, но может полюбоваться его то веселой, то грозной и никогда не повторяющейся игрой. Выпишите ловосочетание в котором зависимая слово выражена именем существительным, наречие ,местоимение
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Приоткрывают дверь(зависимое слово выражено сущ.) Вышел под вечер(зависимое слово выражено нареч.) Он любил(Зависимое слово выражено мест.)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
За 4 футбольных и 3 волейбольных мяча заплатили 320 грн. После того, как футбольный м??ч подешевел на 20 %, а волейбольный подорожал на 5 %, за 2 ф...
Математика
Пешекот проходит путь из города А в город В за 5 часов . Если бы он шёл со скоростью ??а 1 км в час быстрее то он затратил бы на этот же путь 4 час...
Алгебра