Точка D лежить поза площиною трикутника ABC на відрізках BA, BC, BD позначено точки K, P, E відповідно так що BP:BC, як BE:BD. Довести ,що площина KEP параллельна площині ABC?
Математика
Точка D лежить поза площиною трикутника ABC на відрізках BA, BC, BD позначено точки K, P, E відповідно так що BP:BC, як BE:BD. Довести ,що площина KEP параллельна площині ABC?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Площина КЕPрпрпрпорлороорлоор45563
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Українська література
Українська література
Русский язык
Нужно срочно 4 ССП из худ. литературы, при этом, одна часть у них должна быть односо??тавной. + 1 ССП с одной односоставной безличной частью тоже и...