Точка D лежить поза площиною трикутника ABC на відрізках BA, BC, BD позначено точки K, P, E відповідно так що BP:BC, як BE:BD. Довести ,що площина KEP параллельна площині ABC?

Математика
Точка D лежить поза площиною трикутника ABC на відрізках BA, BC, BD позначено точки K, P, E відповідно так що BP:BC, як BE:BD. Довести ,що площина KEP параллельна площині ABC?
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Площина КЕPрпрпрпорлороорлоор45563
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