Точка D лежить поза площиною трикутника ABC на відрізках BA, BC, BD позначено точки K, P, E відповідно так що BP:BC, як BE:BD. Довести ,що площина KEP параллельна площині ABC?

Математика

Точка D лежить поза площиною трикутника ABC на відрізках BA, BC, BD позначено точки K, P, E відповідно так що BP:BC, як BE:BD. Довести ,що площина KEP параллельна площині ABC?

Автор: Гость