Помогите срочно! Прівняйте образи Ровени та Ребеки з повісті "Айвенго"
Українська література
Помогите срочно! Прівняйте образи Ровени та Ребеки з повісті "Айвенго"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ровена і Ревекка:схожість: обоє наділені надзвичайними манерами, красою,і розумом.Вони закохані у головного героя роману Айвенго, відмінності:Ревекка була єврейкою, тому мала незвичну зовнішність, мала талант до зцілювання, була щедрою і скромною Ровена була нащадком англо сакського роду, знатного походження ,була гордою і витонченною
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Українська література
Русский язык
Нужно срочно 4 ССП из худ. литературы, при этом, одна часть у них должна быть односо??тавной. + 1 ССП с одной односоставной безличной частью тоже и...
Английский язык