Помогите срочно! Прівняйте образи Ровени та Ребеки з повісті "Айвенго"

Гость: Гость:

Ровена і Ревекка:схожість: обоє наділені надзвичайними манерами, красою,і розумом.Вони закохані у головного героя роману Айвенго, відмінності:Ревекка була єврейкою, тому мала незвичну зовнішність, мала талант до зцілювання, була щедрою і скромною Ровена була нащадком англо сакського роду, знатного походження ,була гордою і витонченною