Помогите срочно! Прівняйте образи Ровени та Ребеки з повісті "Айвенго"

Українська література
Помогите срочно! Прівняйте образи Ровени та Ребеки з повісті "Айвенго"
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ровена і Ревекка:схожість: обоє наділені надзвичайними манерами, красою,і розумом.Вони закохані у головного героя роману Айвенго, відмінності:Ревекка була єврейкою, тому мала незвичну зовнішність, мала талант до зцілювання, була щедрою і скромною Ровена була нащадком англо сакського роду, знатного походження ,була гордою і витонченною
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