Нужно срочно 4 ССП из худ. литературы, при этом, одна часть у них должна быть односо??тавной. + 1 ССП с одной односоставной безличной частью тоже из худ. литературы. Пожалуйста, надо срочно и прямо сейчас!
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Нужно срочно 4 ССП из худ. литературы, при этом, одна часть у них должна быть односо??тавной. + 1 ССП с одной односоставной безличной частью тоже из худ. литературы. Пожалуйста, надо срочно и прямо сейчас!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
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