Сочинение (1 страница) на тему моя комната. 6класс

Гость: Гость:

Я очень люблю свою в комнату, в которой мне очень удобно и комфортно. Стены в моей комнате теплого желтого цвета, на полу мягкий пушистый ковер, а на потолке звездное небо (когда выключаешь электрический свет, звездочки еще долго светятся веселыми огоньками) . Комната условно разделена на две половины — спортивную и учебную. В учебной части — письменный стол, настольная лампа, стул, на стене — книжные полки. Книг много, а с каждым годом становится еще больше. Но когда я прихожу домой, то часто на моем столе «спят усталые игрушки» , а книжки стройными рядами покинули привычные места. Это значит, что в мое отсутствие в моей комнате играла младшая сестра. Для спортивных занятий в моей комнате установлена шведская стенка. Возле стенки стоит компьютерный столик, на котором, конечно, не идеальный порядок: Рядом с компьютером лежат видеокассеты, фломастеры, ручки, карандаши, оторванные пуговицы и прочие мелочи. Часто мама меня ругает за этот беспорядок и заставляет прибраться. Но проходит некоторое время и все водружается на прежние места. На стенах комнаты рисунки и аппликации, фотографии моих любимых спортсменов и артистов. Большое окно в комнате выходит на юг, поэтому всегда в ней уютно и светло. На подоконнике горшки с комнатными цветами, за которыми я люблю ухаживать. В благодарность мои любимые растения радуют меня красивыми цветами и пышной листвой.