Перевести число 125,75 и 453,125 из десятичной системы счисления в дваичную, восьмеричн??ю и шестнатеричную системы с числения
Информатика
Перевести число 125,75 и 453,125 из десятичной системы счисления в дваичную, восьмеричн??ю и шестнатеричную системы с числения
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
125,75=1111101.11(2) 125,75=175.6(8) 125,75=7D.C(16) 453,125=111000101.001(2) 453,125=705.1(8) 453,125=1C5.2(16)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Українська мова
Английский язык
Write an essay "A moment from my live" using Thr Present Continuous Tense. Remember that all you should describe is happening now. КРЧ, НЕБОЛ??ШОЕ ...
Биология