Перевести число 125,75 и 453,125 из десятичной системы счисления в дваичную, восьмеричн??ю и шестнатеричную системы с числения

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Перевести число 125,75 и 453,125 из десятичной системы счисления в дваичную, восьмеричн??ю и шестнатеричную системы с числения
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
125,75=1111101.11(2) 125,75=175.6(8)    125,75=7D.C(16) 453,125=111000101.001(2) 453,125=705.1(8) 453,125=1C5.2(16)            
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