Перевести число 125,75 и 453,125 из десятичной системы счисления в дваичную, восьмеричн??ю и шестнатеричную системы с числения

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Перевести число 125,75 и 453,125 из десятичной системы счисления в дваичную, восьмеричн??ю и шестнатеричную системы с числения

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