Точка обращается по окружности с линейной скоростью 5 м/c и угловой скоростью 2 рад/с. Чему равно центростремительное ускорение точки?

Физика

Точка обращается по окружности с линейной скоростью 5 м/c и угловой скоростью 2 рад/с. Чему равно центростремительное ускорение точки?

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