Точка обращается по окружности с линейной скоростью 5 м/c и угловой скоростью 2 рад/с. Чему равно центростремительное ускорение точки?
Физика
Точка обращается по окружности с линейной скоростью 5 м/c и угловой скоростью 2 рад/с. Чему равно центростремительное ускорение точки?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
v=wR Найду из этой формулы радиус окружности R=v/w=5/2=2.5м Теперь могу найти центростремительное ускорение а=v^2/R=5*5/2.5=25/2.5=10 м/с*с
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