Точка T - середина большего основания трапеции ABCD. Известно, что четырёхугольник ABCT является квадратом. Докажите, что четырёхугольник TBCD является параллелограммом.

Гость: Гость:

Может ты ошибся в задании. Просто у я уже много раз перечертила трапецию. Квадрат ты может и получишь на рисунке, а вот параллелограмм у тебя никак не выйдет. Сам попробую построй. Там во всех случаях получается треугольник.