Последний вопрос решите пж
Алгебра
Последний вопрос решите пж
Ответ(ы) на вопрос:
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Нули: х=2, х=6 возрастание: область значений: [-3;2] возрастает [0;4], убывает [-2;0] и [4;5]
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