Кто такой людовик 16 срочноо

История
Кто такой людовик 16 срочноо
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Король Франции из династии  Бурбонов, сын  дофина Людовика Фердинанда, наследовал своему деду  Людовику XV в  1774 году. Последний монарх Франции  Старого порядка. При нём после созыва  Генеральных штатов в  1789 году началась Великая Французская революция. Людовик сначала принял конституцию  1791 года, отказался от  абсолютизма и стал конституционным монархом, однако вскоре начал нерешительно противодействовать радикальным мерам революционеров и даже попытался бежать из страны.  21 сентября 1792 года низложен, предан суду  Конвента и вскоре казнён на  гильотине.
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