Пожалуйста help!! Нужно составить предложение Figures, dropped, according, production, to, official, oil, of

Английский язык
Пожалуйста help!! Нужно составить предложение Figures, dropped, according, production, to, official, oil, of
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Figures dropped official production of oil to according.
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