Координата движущегося тела с течением времени меняется по следующему закону: x=4t+0,5t в квадрате. определите начальную координату тела, проекцию начальной скорости и проекцию ускорения . укажите характер движения тела

Физика

Координата движущегося тела с течением времени меняется по следующему закону: x=4t+0,5t в квадрате. определите начальную координату тела, проекцию начальной скорости и проекцию ускорения . укажите характер движения тела

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