Координата движущегося тела с течением времени меняется по следующему закону: x=4t+0,5t в квадрате. определите начальную координату тела, проекцию начальной скорости и проекцию ускорения . укажите характер движения тела

Физика
Координата движущегося тела с течением времени меняется по следующему закону: x=4t+0,5t в квадрате. определите начальную координату тела, проекцию начальной скорости и проекцию ускорения . укажите характер движения тела
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
X=0+4t+0.5t² X=Xo+V0t+0.5at²   Оба уравнения описывают одно и тоже движение⇒коэффициенты равны Xo=0  4t=Vot    V0=4 м/с 0.5t²=0.5at²   a=1 м/с² Знак положительный тело увеличивает скорость РАВНОУСКОРЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ
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