Cравните дроби 5/12и7/18;9/65и16/117 За ранее спасибо)
Математика
Cравните дроби 5/12и7/18;9/65и16/117 За ранее спасибо)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5/12 дополнительный множитель 3 7/18дополнительный множитель 2 15/36>14/36поэтому 5/12>7/18
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