64 – 35 – 19 = 32 + 38 – 47 = 24 + (60 – 32 ) = (23 + 12) : 7 = 58 + (18 + 24) = 36 + (64 : 8) = 51 – (6 х 7) = 81 : 9 + 48 =

Математика
64 – 35 – 19 = 32 + 38 – 47 = 24 + (60 – 32 ) = (23 + 12) : 7 = 58 + (18 + 24) = 36 + (64 : 8) = 51 – (6 х 7) = 81 : 9 + 48 =
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