Сочинение по картине Ю.Ракша "Проводы ополчения"(только не из интернета)

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Во все времена были войны, и бойцов отправляя в бой, провожали всем городом или деревней. Так и на картине «Проводы ополчения» изображено прощание с любимыми и дорогими людьми, которые отправляются в далекий путь, воевать с недругами. Вооруженные мужчины идут по дороге, вдоль которой на возвышенности стоят провожающие. Именно провожающие, а не воины, главные герои картины Ю. Ракши. Вот на переднем плане стоит беременная женщина, возле которой стоит ее сын и она прижимает его к себе, обняв за плечо. Она одета в дорогое платье, а голова ее украшена изысканным украшением. Сразу видно, что она не простолюдинка, а из богатой семьи. Ее лицо полно скорби и печали, наверно она провожает своего мужа. Возле ног этой женщины, прямо на земле сидит убитая горем темноволосая женщина и ее дочь. Они одеты в простую одежду и, похоже, их семья не богата. Женщина тоже провожает своего мужа, но переживает гораздо сильнее, нежели женщина стоящая рядом с ней. За ними стоит другая женщина, которая держит на руках сына. Она так крепко его прижимает к себе, как будто думает о том, что когда он вырастет, его также отправят на войну и она больше всего на свете этого боится. Чуть подальше стоит уже пожилая женщина, провожающая своего сына. Возле нее стоит девушка, молящаяся за судьбу всех, кому предстоит тяжелый бой. В этой компании стоит старик, который кричит мужчинам последние слова напутствия. Беда объединила всех людей, принадлежащих к разным слоям общества. Женщины с детьми и стариками остались одни и неизвестно когда мужчины вернутся домой. А вернутся не все, и женщины будут оплакивать умерших близких людей. Они ничего не могут сделать, и даже не пытаются кого-то остановить. Женщины понимают, что их мужья и сыновья идут защищать в первую очередь своих жен и детей, а также город от посягательств врагов.