Протяжність україни з заходу на схід і з півночі на південь у градусах.
География
Протяжність україни з заходу на схід і з півночі на південь у градусах.
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Гость:
Протяжність з заходу на схід 1316 км , з півдня на північ 896 км. крайні точки північна село Гремяч 52°20′04″ пн. ш. 33°17′19″ сх. д. південа мис Сарич 44°23′14″ пн. ш. 33°44′17″ сх. д західна село Соломоново 48°25′50″ пн. ш. 22°09′50″ сх. д східна село Червона Зірка 49°15′33″ пн. ш. 40°11′53″ сх. д.
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