СРОЧНОООО!!!! Мужчины с группой крови АО (11) ,отец которого имел группу крови ОО(1), женится на женщине с группой крови ВО(111), мать которой тоже имела группу крове ОО(1), какие группы могут иметь их дети?
Биология
СРОЧНОООО!!!! Мужчины с группой крови АО (11) ,отец которого имел группу крови ОО(1), женится на женщине с группой крови ВО(111), мать которой тоже имела группу крове ОО(1), какие группы могут иметь их дети?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У меня получилось 25%АО(11), 50%ОО(1), 25%ВО(111)
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