СРОЧНОООО!!!! Мужчины с группой крови АО (11) ,отец которого имел группу крови ОО(1), женится на женщине с группой крови ВО(111), мать которой тоже имела группу крове ОО(1), какие группы могут иметь их дети?

Биология

СРОЧНОООО!!!! Мужчины с группой крови АО (11) ,отец которого имел группу крови ОО(1), женится на женщине с группой крови ВО(111), мать которой тоже имела группу крове ОО(1), какие группы могут иметь их дети?

Автор: Гость