Подумайте Чем были вызваны события Варфоломеевской ночи. На кого возлагается отв??тственность за эти действия?

Гость: Гость:

1) в 1570 году был подписан Сен-Жерменский мир, в нем говорилось, что гугеноты(протестанты) могли вероисповедоваться во всей Франции, кроме Парижа. Французы считали Париж своей святыней, поэтому гугенотов не впускали. Сами же протестанты могли занимать гос. должности, так же в добавок они получили 4 крепости 2) 18 августа 1572 года произошло венчание Маргариты Валуа и Генриха Наваррского. Наваррский был гугенотом, а Маргарита являлась дочерью королевы-матери Екатерины Медичи, которая ненавидела протестантов. Её решение выдать свою дочь за гугенота - было планом стереть с лица земли всех гугенотов. Поэтому она подпустила их ближе к Парижу, закон запрещал протестантам находиться в этом городе, но такое событие как свадьба снимало ограничение(так думали сами гугеноты). 3) на третий день после свадьбы Екатерина Медичи спланировала покушение на Наваррского советника короля - Колиньи, т.к он был неугоден королеве, был слишком инициативным, в плане государства. Колиньи мог исправить гражданские войны, кризис и другие проблемы Франции. Но Медичи решила его убрать, сам Колиньи был ранен, но он смог продержаться до Варфоломеевской ночи. Гугеноты потребовали расследования, и по следам они вышли на Кардинала Медичи, сама же Екатерина понимала, что в скором времени ее могут раскрыть, поэтому она соврала королю и сказала, что гугеноты готовят заговор. Вообщем самая кровавая ночь произошла по вине королевы-матери Екатерины Медичи