Подумайте Чем были вызваны события Варфоломеевской ночи. На кого возлагается отв??тственность за эти действия?
История
Подумайте Чем были вызваны события Варфоломеевской ночи. На кого возлагается отв??тственность за эти действия?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) в 1570 году был подписан Сен-Жерменский мир, в нем говорилось, что гугеноты(протестанты) могли вероисповедоваться во всей Франции, кроме Парижа. Французы считали Париж своей святыней, поэтому гугенотов не впускали. Сами же протестанты могли занимать гос. должности, так же в добавок они получили 4 крепости 2) 18 августа 1572 года произошло венчание Маргариты Валуа и Генриха Наваррского. Наваррский был гугенотом, а Маргарита являлась дочерью королевы-матери Екатерины Медичи, которая ненавидела протестантов. Её решение выдать свою дочь за гугенота - было планом стереть с лица земли всех гугенотов. Поэтому она подпустила их ближе к Парижу, закон запрещал протестантам находиться в этом городе, но такое событие как свадьба снимало ограничение(так думали сами гугеноты). 3) на третий день после свадьбы Екатерина Медичи спланировала покушение на Наваррского советника короля - Колиньи, т.к он был неугоден королеве, был слишком инициативным, в плане государства. Колиньи мог исправить гражданские войны, кризис и другие проблемы Франции. Но Медичи решила его убрать, сам Колиньи был ранен, но он смог продержаться до Варфоломеевской ночи. Гугеноты потребовали расследования, и по следам они вышли на Кардинала Медичи, сама же Екатерина понимала, что в скором времени ее могут раскрыть, поэтому она соврала королю и сказала, что гугеноты готовят заговор. Вообщем самая кровавая ночь произошла по вине королевы-матери Екатерины Медичи
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