Какие общие признаки и различия нителлы и элодеи?
Биология
Какие общие признаки и различия нителлы и элодеи?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Обе зелёного цвета, живут под водой, имеют свойства фотосинтеза...
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Физика
Координата движущегося тела с течением времени меняется по следующему закону: x=4t+0,5t в квадрате. определите начальную координату тела, проекцию ...
Математика
История
Подумайте Чем были вызваны события Варфоломеевской ночи. На кого возлагается отв??тственность за эти действия?
Математика