Какие общие признаки и различия нителлы и элодеи?

Биология
Какие общие признаки и различия нителлы и элодеи?
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Автор: Гость
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Гость:
Обе зелёного цвета, живут под водой, имеют свойства фотосинтеза... 
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