Сочинение про черную смерть

Гость: Гость:

Жизнь-обучение к смерти. И все думают что жизнь самое отвратительное что есть на белом свете. Но потом поймешь что ты просто не понел что от тебя хотела жизнь. Ты поподаешь в черную дыру котороя называется черная смерть