Сочинение про черную смерть

Окружающий мир
Сочинение про черную смерть
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Жизнь-обучение к смерти. И все думают что жизнь самое отвратительное что есть на белом свете. Но потом поймешь что ты просто не понел что от тебя хотела жизнь. Ты поподаешь в черную дыру котороя называется черная смерть
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